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Позор и унижение: Вика Цыганова пожалела избитых полицейских в ХМАО

Вика Цыганова стала на защиту полицейских, которых побили молодые люди в ХМАО
1:11
Шоу-бизнес

Певица Вика Цыганова высказалась о ситуации с нападением на полицию в Нефтеюганске, призвав сотрудников применять силу к агрессорам. Что скрывает её позиция?

Полицейские
Фото: commons.wikimedia.org by DonSimon, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Полицейские

Вика Цыганова не прошла мимо новости о нападении молодых людей на полицейских в Нефтеюганске. Она удивлена тем, что сотрудники ППС не применили табельное оружие или дубинки против нарушителей общественного порядка.

Ранее Вика Цыганова раскритиковала награждённого званием режиссёра Константина Богомолова.

"Это как надо было довести бедных сотрудников полиции, что они уже силу применять боятся в ответ на прямую агрессию?" — цитирует слова певицы muksun.fm.

Цыганова решила, что избиение — дело рук мигрантов, однако эта информация не подтвердилась.

Исполнительница хита "Русская водка" предположила, что полицейские не хотели создавать проблемы, поэтому предпочли "позор и унижение".

25 июля двое сотрудников ППС в Москве хотели усмирить пьяную молодежь, однако получили агрессивный отпор.

Уточнения

Викто́рия Ю́рьевна (Ви́ка) Цыгано́ва (фамилия при рождении — Жу́кова; род. 28 октября 1963, Хабаровск, СССР) — советская и российская певица, композитор, театральная актриса и модельер. Заслуженная артистка Республики Тыва (1999), заслуженный деятель культуры Московской области.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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