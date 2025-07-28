Елизавета Боярская и Максим Матвеев отмечают 15 лет любви: хрустальная свадьба и день рождения супруга

Актриса Елизавета Боярская и её супруг актёр Максим Матвеев празднуют хрустальную свадьбу.
Елизавета Боярская опубликовала в социальных сетях серию красивых семейных снимков. На фото звезда фильма "Ирония судьбы-2" запечатлена с мужем и детьми.
Знаменательный день совпал с днём рождения супруга.
"Любимый наш! С Днём Рождения! И с годовщиной! Сегодня 15 лет нашей семье! Чем дальше, тем надёжнее, веселее, влюблённее, мудрее и кайфовее! Погнали дальше!" — написала под кадрами Елизавета.
Пару поздравили знаменитости.
"Будьте счастливы!" — написал Игорь Верник.
"Ребята-вы невероятная пара, бомбическая и красоты неописуемой", — обратилась к супругам Ирина Розанова.
Подписчики Боярской отмечают, что они с Максимом Матвеевым являются самой красивой парой российского шоу-бизнеса.
Елизавета Боярская и Максим Матвеев воспитывают двух сыновей: 13-летнего Андрея и шестилетнего Григория.
Елизаве́та Миха́йловна Боя́рская (род. 20 декабря 1985, Ленинград, СССР) — российская актриса театра, кино и телевидения. Заслуженная артистка Российской Федерации (2018).
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