День рождения Ариелы: трогательные слова Оксаны Самойловой об ошибках в её воспитании

Самойлова и Джиган устроили старшей дочери Ариеле праздник

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В семье блогера Оксаны Самойловой и рэпера Джигана - праздник. Многодетные родители отмечают 14-летие старшей дочери.

Фото: Инстаграм Оксаны Самойловой by неизвестен is licensed under public doman Блогер Оксана Самойлова и рэпер Джиган с детьми

Старшей наследнице звёздной паре Ариеле исполнилось 14 лет. Самойлова и Джиган сфотографировались с дочерью и адресовали своему первому ребёнку много трогательных слов.

"С днем рождения, моя любовь, мой первенец, прости за все ошибки, которые я допускаю с тобой в воспитании, с тобой я всегда мама в первый раз", — написала Оксана под фото с Ариелой.

Джиган объяснил, что с появлением первого ребёнка его жизнь обрела совсем иной смысл.

Девочка отказывается в последнее время делать контент для социальных сетей с родителями, однако записала с отцом совместную песню.

У Оксаны Самойловой и Джигана четверо детей: три дочери — Ариела, Лея, Майя, и сын — Давид.

Уточнения

Джига́н (настоящее имя — Дени́с Алекса́ндрович Усти́менко-Вейнште́ин; укр. Денис Олександрович Устименко-Вейнштеїн; род. 2 августа 1985, Одесса) — российский рэпер украинского происхождения.



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