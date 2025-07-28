Марк Эйдельштейн может стать голосом эпохи: в Сети спорят по поводу новой роли актёра

В Сети разразились споры по поводу новой роли Марка Эйдельштейна

Актёра Марка Эйдельштейна рассматривают на роль легендарного советского диктора Юрия Левитана. О главном голосе эпохи снимут биографический фильм.

Марк Эйдельштейн может исполнить роль диктора СССР Юрия Левитана. Такой информацией поделился продюсер Рубен Дишдишян.

Работа над картиной длилась последние 10 лет, однако теперь создатели фильма захотели "освежить" проект с помощью молодого актера.

На роль Левитана изначально хотели пригласить Константина Хабенского, но он не подошёл из-за возрастного несовпадения. Народному артисту России 53 года, а в фильме Левитану всего 27 лет.

"По типажу — да. По голосу будут вопросики";

"Интересно, как долго длилась работа над проектом. Надеюсь, фильм получится действительно интересным и свежим. Юрий Левитан — это легенда, важно сохранить его дух";

"Достали со своими хабенскими, безруковыми и т. д. Дайте дорогу молодым",

"Надоел уже этот Эйдельштейн! Везде его пихают. Ну как на роль Левитана можно утверждать этого молодого мальчика! В нём же глубины нет! Уж лучше тогда Юру Борисова", — писали фолловеры под постом о новой роли Марка.