Марк Эйдельштейн может стать голосом эпохи: в Сети спорят по поводу новой роли актёра

Актёра Марка Эйдельштейна рассматривают на роль легендарного советского диктора Юрия Левитана. О главном голосе эпохи снимут биографический фильм.
Марк Эйдельштейн может исполнить роль диктора СССР Юрия Левитана. Такой информацией поделился продюсер Рубен Дишдишян.
Работа над картиной длилась последние 10 лет, однако теперь создатели фильма захотели "освежить" проект с помощью молодого актера.
На роль Левитана изначально хотели пригласить Константина Хабенского, но он не подошёл из-за возрастного несовпадения. Народному артисту России 53 года, а в фильме Левитану всего 27 лет.
"По типажу — да. По голосу будут вопросики";
"Интересно, как долго длилась работа над проектом. Надеюсь, фильм получится действительно интересным и свежим. Юрий Левитан — это легенда, важно сохранить его дух";
"Достали со своими хабенскими, безруковыми и т. д. Дайте дорогу молодым",
"Надоел уже этот Эйдельштейн! Везде его пихают. Ну как на роль Левитана можно утверждать этого молодого мальчика! В нём же глубины нет! Уж лучше тогда Юру Борисова", — писали фолловеры под постом о новой роли Марка.
Ранее Алёна Водонаева назвала Марка Эйдельштейна милым и образованным.
Ю́рий Бори́сович Левита́н (имя при рождении — Юдка Беркович Левита́н; 19 сентября (2 октября) 1914, Владимир, Российская империя — 4 августа 1983, Бессоновка, Белгородская область, СССР) — диктор Всесоюзного радио (с 1931 года) Государственного комитета СМ СССР по телевидению и радиовещанию. Народный артист СССР (1980).
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