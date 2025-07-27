Скандальная свадьба: Прохор Шаляпин шокировал очередной женитьбой. Что случилось?

Новая любовь или шоу? Шаляпин и победительница шоу Кондитер поженились

1:06 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российский шоумен Прохор Шаляпин снова оказался в центре внимания, сыграв очередную свадьбу. На этот раз поводом для торжества стало участие в популярном телепроекте "Свадьба вслепую" на канале "Пятница!". Его избранницей стала 37-летняя Ольга Вашурина, известная зрителям как победительница кулинарного шоу "Кондитер" и ныне телеведущая.

Фото: commons.wikimedia.org by Kalendar, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Прохор Шаляпин

Суть проекта "Свадьба вслепую" заключается в том, что совершенно незнакомые друг с другом люди связывают себя брачными узами на неделю. По истечении этого срока им предстоит принять решение: продолжить ли совместную жизнь или разойтись.

Ольга Вашурина обрела свою популярность благодаря блестящей победе в одном из сезонов кулинарного шоу "Кондитер". После успеха на кухне она успешно перешла в сферу телевидения, став ведущей на том же канале "Пятница!". Теперь зрители смогут наблюдать за развитием её отношений с эпатажным шоуменом в рамках нового интригующего эксперимента.

Уточнения

Про́хор Андре́евич Шаля́пин (при рождении — Андре́й Андре́евич Захаре́нков; род. 26 ноября 1983, Волгоград) — российский певец, финалист проекта «Фабрика звёзд-6», лауреат конкурса молодых исполнителей «Утренняя звезда», телеведущий прогноза погоды на НТВ.



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