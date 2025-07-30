Душа в России, карьера сломана: Рита Дакота рассказала о личном горе

Музыкальная карьера Риты Дакоты в России: печальный финал

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Рита Дакота поделилась с подписчиками своим горем. Певица, которая сейчас проживает в США, призналась, что ей запретили выступать на родине. По словам артистки, это стало для неё настоящим ударом и фактически означает конец её музыкальной карьеры в России. Об этом сообщает EADaily.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Рита Дакота

Дакота рассказала, что целый год хранила эту информацию в тайне, но теперь решила открыто говорить о случившемся. Она назвала Россию местом, где осталась её душа, и потеря возможности выступать там для неё равносильна потере смысла жизни.

Певица отметила, что лишилась своей миссии как творца — возможности служить людям, быть с ними рядом, продолжать благотворительные проекты и объединять их своей музыкой. Она призналась, что ей очень тяжело принять эту ситуацию и она не знает, как справиться с этой болью.

Уточнения

Рита Дакота (белор. Рыта Дакота), настоящее имя — Маргарита Сергеевна Белогай, в девичестве Герасимович (белор. Маргарыта Сяргееўна Герасімовіч; род. 9 марта 1990, Минск) — белорусская и российская певица, композитор и автор-исполнитель.



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