Продюсер раскрыл тайну: Буйнов и пострадавшая в ДТП нашли общий язык

Последствия ДТП для Буйнова: продюсер пролил свет на ситуацию

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Александр Буйнов успешно разрешил ситуацию с женщиной, пострадавшей в результате дорожно-транспортного происшествия, в котором он был замешан. Об этом сообщил продюсер Сергей Дворцов в интервью сайту "Страсти".

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Александр Буйнов

По словам Дворцова, инцидент исчерпан и у пострадавшей больше нет никаких претензий к певцу. Сам Буйнов, переживший сильный стресс после случившегося, полностью восстановился и вернулся к активной концертной деятельности. Продюсер напомнил, что после ДТП артист на некоторое время приостанавливал выступления.

Дворцов подчеркнул, что произошедшее никак не отразилось на отношении публики к Буйнову и его профессиональной востребованности. Он отметил, что артист продолжает работать в прежнем режиме и его гонорары остаются на прежнем уровне, составляя около 2,5 миллионов рублей за одно выступление.

Уточнения

Алекса́ндр Никола́евич Буйно́в (род. 24 марта 1950, Москва, СССР) — советский и российский певец, музыкант, композитор, шоумен и киноактёр; народный артист Российской Федерации (2010), народный артист Республики Ингушетия (2004).



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