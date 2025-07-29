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Неузнаваемая Наталья Подольская: поклонники подозревают певицу в использовании чудо-средств для похудения

Наталья Подольская: новая фигура звезды вызывает вопросы у фанатов
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Шоу-бизнес

Наталья Подольская недавно поделилась в своём блоге фотографией, на которой она выглядит значительно стройнее. На снимке артистка позирует в облегающем платье с леопардовым принтом, а её волосы уложены в стильные мокрые кудри.

Наталья Подольская
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Наталья Подольская

Поклонники отметили, что Наталья выглядит очень эффектно, однако некоторые из них выразили беспокойство по поводу её внешнего вида. В комментариях появились предположения о том, что певица могла использовать препараты для похудения, которые стали популярны среди некоторых знаменитостей.

"Боже, какая она худая"; "Это перебор", "Оземпик?" — отметили комментаторы.

Несмотря на критику, Подольская не стала реагировать на негативные комментарии. Ранее она неоднократно говорила о том, что поддерживает свою форму благодаря здоровому питанию и регулярным тренировкам.

Уточнения

Ната́лья Ю́рьевна Подо́льская (род 20 мая 1982, Могилёв) — белорусская и российская поп-певица, участница «Фабрики звёзд-5», представлявшая Россию на конкурсе песни «Евровидение-2005».

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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