Неузнаваемая Наталья Подольская: поклонники подозревают певицу в использовании чудо-средств для похудения

Наталья Подольская недавно поделилась в своём блоге фотографией, на которой она выглядит значительно стройнее. На снимке артистка позирует в облегающем платье с леопардовым принтом, а её волосы уложены в стильные мокрые кудри.
Поклонники отметили, что Наталья выглядит очень эффектно, однако некоторые из них выразили беспокойство по поводу её внешнего вида. В комментариях появились предположения о том, что певица могла использовать препараты для похудения, которые стали популярны среди некоторых знаменитостей.
"Боже, какая она худая"; "Это перебор", "Оземпик?" — отметили комментаторы.
Несмотря на критику, Подольская не стала реагировать на негативные комментарии. Ранее она неоднократно говорила о том, что поддерживает свою форму благодаря здоровому питанию и регулярным тренировкам.
Ната́лья Ю́рьевна Подо́льская (род 20 мая 1982, Могилёв) — белорусская и российская поп-певица, участница «Фабрики звёзд-5», представлявшая Россию на конкурсе песни «Евровидение-2005».
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