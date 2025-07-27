Вика Цыганова разнесла Лайму Вайкуле: приходилось переступать через себя ради русского языка?

Заявление Вайкуле о русском языке вызвало гнев Цыгановой: что произошло

1:15 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Вика Цыганова опубликовала гневный пост в Telegram, обвинив Лайму Вайкуле в лицемерии.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Лайма Вайкуле

Поводом стало откровение эмигрировавшей в Латвию певицы о том, что ей "приходилось переступать через себя", исполняя песни на русском языке.

"В интервью русскоязычным изданиям Вайкуле никогда не делилась этим! Какая демонстрация двойных стандартов!" — заявила Цыганова.

Она подчеркнула контраст: Вайкуле называет украинский "самым певучим языком", но десятилетия строила карьеру на русском. Цыганова также предположила, что аналогичные заявления могут последовать от Аллы Пугачёвой и Максима Галкина*.

Критика возникла после интервью Вайкуле латвийскому СМИ, где певица призналась: "Был жуткий протест внутри" при пении на русском. Цыганова расценила это как предательство российской аудитории, десятилетиями поддерживавшей артистку.

Упоминание Пугачёвой и Галкина связано с их эмиграцией и антивоенной позицией. Ранее Вайкуле покинула Россию после начала СВО, осудив спецоперацию.

* физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

Уточнения

Ла́йма Станиславовна Ва́йкуле (латыш. Laima Vaikule; род. 31 марта 1954, Цесис, Латвийская ССР, СССР) — советская и латвийская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка Литовской ССР (1990), народная артистка Латвийской Республики (1995).





Викто́рия Ю́рьевна (Ви́ка) Цыгано́ва (фамилия при рождении — Жу́кова; род. 28 октября 1963, Хабаровск, СССР) — советская и российская певица, композитор, театральная актриса и модельер.



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