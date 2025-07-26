Семь лет спустя: экс-супруги Петросян и Степаненко вновь в суде из-за 500 тысяч рублей

Судебный иск на 500 000 рублей: Петросян и Степаненко снова ввязались в имущественный спор

1:15 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Семилетний судебный процесс по разделу имущества между Евгением Петросяном и Еленой Степаненко получил неожиданное продолжение.

Фото: commons.wikimedia.org by Alexey Yushenkov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Евгений Петросян

Российский Федеральный Центр судебной экспертизы подал иск о взыскании 500 000 рублей за работу оценщиков — долг экс-супруги отказались погашать добровольно.

"Речь идёт о 500 тысячах рублей", — подтверждает источник StarHit.

Первое заседание назначено на 29 июля. При отсутствии оплаты суд может санкционировать выделение средств из долей имущества Петросяна или Степаненко, что предполагает его принудительное изъятие.

Конфликт возобновился спустя 3 года после завершения раздела совместно нажитого (квартир, домов, антиквариата на 1000 страниц описи). Экспертиза затянулась из-за сопротивления Степаненко: она препятствовала доступу оценщиков, оспаривала распределение коллекций.

Петросян с 2020 года женат на Татьяне Брухуновой, имеет двоих детей; Степаненко проживает за границей, потеряв ТВ-шоу, но получив наследство. Долг за оценку стал последствием затяжного противостояния.

Уточнения

Евге́ний Вага́нович Петрося́н (фамилия при рождении — Петрося́нц; род. 16 сентября 1945, Баку, Азербайджанская ССР, СССР) — советский и российский артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий. Народный артист РСФСР (1991).



Еле́на Григо́рьевна Степане́нко (род. 8 апреля 1953, Сталинград, РСФСР, СССР) — советская и российская актриса, юмористка, артистка эстрады (разговорный жанр), телеведущая, пародистка, певица и поэтесса, заслуженная артистка России (1995).





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.