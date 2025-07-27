Лебедев раскрыл неожиданную деталь своего быта: почему в его туалете никогда не гаснет свет?

Дизайнер Лебедев объяснил, зачем убрал выключатель из туалета

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Артемий Лебедев в выпуске обзора новостей "ВКонтакте" неожиданно поделился деталью своего быта.

Фото: commons.wikimedia.org by Kalan, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Артемий Лебедев

Комментируя привычку Владимира Путина выключать свет перед сном, блогер признался в противоположной практике.

"Я люблю, чтобы у меня везде свет горел, а в туалете не выключаю его просто в принципе никогда", — заявил Лебедев.

Дизайнер пояснил, что реализовал этот принцип радикально: в его туалетной комнате физически отсутствует выключатель. Таким образом помещение всегда остаётся освещённым.

Привычка Лебедева прозвучала в контексте рассказа Путина о его ритуале гасить свет во всём доме на ночь, унаследованном от родителей. Президент называл эту практику неизменной.

Лебедев, известный эпатажными интерьерными решениями, сознательно устранил возможность контроля освещения в санузле, превратив его в зону "перманентного света".

Уточнения

Арте́мий Андре́евич Ле́бедев (род. 13 февраля 1975, Москва, СССР) — российский дизайнер, предприниматель, блогер и путешественник.





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