Лебедев раскрыл неожиданную деталь своего быта: почему в его туалете никогда не гаснет свет?

Артемий Лебедев в выпуске обзора новостей "ВКонтакте" неожиданно поделился деталью своего быта.
Комментируя привычку Владимира Путина выключать свет перед сном, блогер признался в противоположной практике.
"Я люблю, чтобы у меня везде свет горел, а в туалете не выключаю его просто в принципе никогда", — заявил Лебедев.
Дизайнер пояснил, что реализовал этот принцип радикально: в его туалетной комнате физически отсутствует выключатель. Таким образом помещение всегда остаётся освещённым.
Привычка Лебедева прозвучала в контексте рассказа Путина о его ритуале гасить свет во всём доме на ночь, унаследованном от родителей. Президент называл эту практику неизменной.
Лебедев, известный эпатажными интерьерными решениями, сознательно устранил возможность контроля освещения в санузле, превратив его в зону "перманентного света".
Арте́мий Андре́евич Ле́бедев (род. 13 февраля 1975, Москва, СССР) — российский дизайнер, предприниматель, блогер и путешественник.
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