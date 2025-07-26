Не только отпуска: главная причина, по которой Агата Муцениеце перенесла свадьбу

Агата Муцениеце и Пётр Дранга: свадьба перенесена на осень – раскрыта главная причина

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Свадьба Агаты Муцениеце и Петра Дранги, вопреки ожиданиям, не состоится летом. Как сообщила светская львица Алёна Кравец, торжество перенесено на сентябрь.

Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Агата Муцениеце

Причиной стала практичность: многие гости в июле находятся в отпусках. Пара сознательно выбрала начало "светского и телесезона" для максимального внимания прессы и присутствия звёздных друзей.

"Пётр её боготворит. Агата хочет торжество в ином стиле, не как 14 лет назад", — цитирует Кравец Teleprogramma.pro.

Пара уже определяет свидетелей и крёстных для своей дочери, чьего появления они ждут.

Муцениеце и Дранга объявили о помолвке в мае 2025 года. Решение о переносе даты связано не только с графиком гостей, но и с желанием Агаты, ранее состоявшей в громком браке с Павлом Прилучным, провести более камерное мероприятие в новом для себя формате.

Уточнения

Ага́та Му́цениеце (латыш Agate Muceniece; род. 1 марта 1989, Рига, Латвийская ССР, СССР) — латвийская актриса театра, кино и телевидения, телеведущая.



Пётр Ю́рьевич Дра́нга — российский музыкант, аккордеонист-виртуоз, дирижёр, композитор, режиссёр, актёр, продюсер.



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