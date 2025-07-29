Павел Воля раскрыл семейный бюджет: вы будете удивлены, на что уходит 100% его заработка!

Павел Воля поделился своим финансовым правилом: 100% на семью — главный постулат

1:08 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В новом выпуске шоу Басты "Вопрос ребром" зрители стали свидетелями откровенного разговора с Павлом Волей. Один из вопросов, заданных юмористу, касался его финансовых трат на семью. Павел не стал скрывать, что все свои доходы он направляет на нужды жены и детей.

Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Павел Воля

"А на что ещё мне тратить? Одежду я шью сам. Все 100% я трачу на семью и на детей. Ну что-то я, наверное, трачу на себя… Одежду какую-то купить? В последнее время я вообще не нуждаюсь. Слава богу, перешли уже на то, что самому можно носить. Куртки и обувь не шьём… Наверное, вот это покупаю. В ресторан идём вдвоем, поскольку бюджет совместный, получается, тоже я плачу", — ответил Воля.

В ходе беседы он вспомнил свою шутку о том, что в браке всё становится общим, и только работа остаётся личной. Баста в свою очередь подметил, что деньги жены — это только её собственность, на что Воля с юмором ответил, что не вмешивается в финансовые дела супруги Ляйсан Утяшевой.

Уточнения

Па́вел Алексе́евич Во́ля (род. 14 марта 1979, Пенза) — российский киноактёр, эстрадный артист разговорного жанра, телеведущий, певец, поэт, ведущий Comedy Club, шоумен и комик.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.