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Разрыдалась при виде! Пугачёва сорвала скромный фестиваль Вайкуле в Юрмале

Фестиваль Вайкуле с треском провалился: Пугачёва вызвала слёзы у зрителей
1:10
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Фестиваль Лаймы Вайкуле "Рандеву" стартовал в Юрмале с недобором зрителей в зале "Дзинтари". Главным событием вечера стало не выступление артистов, а появление в зале 76-летней Аллы Пугачёвой.

Алла Пугачева
Фото: newlookmedia.ru by Новый Взгляд, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Алла Пугачева

Примадонна скромно прошла к своему месту, но вызвала бурную реакцию. По данным латвийского Delfi, одна из зрительниц не сдержала слёз при виде Пугачёвой.

Местные СМИ назвали её визит "главным сюрпризом" на фоне скромного состава участников.

Организаторы столкнулись с массовыми отказами артистов. В числе выступивших — Андрей Макаревич*, Семён Слепаков*, группа "Би-2", Потап и Настя Каменских, а также Николай Трубач.

Фестиваль прошёл на фоне трудностей с привлечением артистов и зрителей. Ранее сообщалось об отказе Верки Сердючки (Андрея Данилко) из-за сложностей с выездом из Украины. Присутствие Пугачёвой, проживающей за границей с 2022 года, стало неожиданностью. 

* физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

Уточнения

А́лла Бори́совна Пугачёва (в первом замужестве Орбаке́не; род. 15 апреля 1949, Москва, СССР) — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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