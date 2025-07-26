37-летняя Асмус и 25-летний Григорьев: актриса засветилась с новым избранником

Кристина Асмус появилась на открытии бутика Arligent в Москве в сопровождении 25-летнего актёра Данила Григорьева.
Пара демонстративно позировала для фотографов: Григорьев нежно обнимал 37-летнюю звезду, держа руку на её плече.
Это первое совместное публичное появление Асмус с предполагаемым избранником после её расставания с продюсером Ильей Бурцом в марте. Слухи о новом романе актрисы циркулировали с мая, однако личность мужчины ранее не раскрывалась.
Совместный выход Асмус и Григорьева возобновил интерес к личной жизни актрисы. После громкого развода с Гариком Харламовым в 2020 году она состояла в отношениях с актёром Романом Евдокимовым, а затем с продюсером Ильей Бурцом.
Данил Григорьев — выпускник ГИТИСа, известен по сериалам "Беспринципные" и "Шеф".
Кристи́на И́горевна А́смус (урождённая Мяснико́ва; род. 14 апреля 1988, Калининград, Московская область) — российская актриса театра и кино.
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