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Галкин* заговорил по-украински и сделал заявление о концерте в Киеве

Максим Галкин* сделал заявление о концерте в Киеве: ждёт разрешения
1:06
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Максим Галкин*, находясь на фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале вместе с супругой Аллой Пугачёвой, сделал неожиданное заявление для украинских журналистов.

Максим Галкин
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Максим Галкин

Комик, покинувший Россию и проживающий на Кипре, выразил желание выступить с концертом в столице Украины. Галкин подчеркнул, что реализация этого плана зависит исключительно от получения официального разрешения со стороны украинских властей.

"Я хотел бы приехать в Киев, чтобы выступить перед публикой, если местные власти дадут соответствующее разрешение", — передает суть заявления артиста Telegram-канал "Хуже и не скажешь".

Во время беседы Галкин частично перешёл на украинский язык.

Галкин* и Пугачёва покинули Россию в 2022 году после начала СВО, поселившись в Израиле, а затем на Кипре. Это первое публичное заявление артиста о потенциальных гастролях на Украине. 

* физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

Уточнения

Макси́м Алекса́ндрович Га́лкин (род. 18 июня 1976, Наро-Фоминский район, Московская область, РСФСР, СССР) — российский, израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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