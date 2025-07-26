В ярости! Тайная свадьба Селены Гомес сорвалась из-за утечки в СМИ

Селена Гомес и Бенни Бланко столкнулись с грубым нарушением приватности: детали их тайной свадьбы в Монтесито стали достоянием общественности.
Инсайдеры подтвердили, что пара "в ярости" из-за утечки списка гостей, даты и места церемонии.
"Селена и Бенни не могут изменить планы — она хочет выйти замуж до премьеры сериала 9 сентября. Вместо этого они удвоят охрану", — заявил источник Daily Mail.
Среди приглашённых — Меган Маркл, Опра Уинфри и Мэрил Стрип. Переносить событие невозможно из-за съёмок Гомес в новом сезоне детективного сериала.
Пара объявила о помолвке в конце 2024 года после предложения Бланко с роскошным кольцом. Изначально звёзды планировали абсолютно закрытую церемонию в Калифорнии, но утечка через СМИ сорвала секретность.
Селена Мари Гомес (англ. Selena Marie Gomez; род. 22 июля 1992, Гранд-Прери, Техас, США) — американская певица, автор песен, актриса кино, телевидения и озвучивания, продюсер, предприниматель.
Бенджамин Джозеф Левин (англ. Benjamin Joseph Levin; род. 8 марта 1988, Рестон, Виргиния, США), более известный под своим сценическим псевдонимом Бенни Бланко (англ. Benny Blanco) — американский рэпер, музыкант, автор песен и музыкальный продюсер.
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