Восемнадцать лет спустя: Анисина рассказала о судьбоносной встрече с Джигурдой

Никита Джигурда и Марина Анисина отмечают 18-летие знакомства

1:25 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Марина Анисина и Никита Джигурда отпраздновали важную дату в своей совместной жизни — годовщину знакомства. В честь этого события фигуристка поделилась трогательными моментами с поклонниками.

Фото: commons.wikimedia.org by Чръный человек, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Никита Джигурда

В своём блоге Марина опубликовала видео, где её муж Никита Джигурда зажигательно танцует под одну из своих песен, посвящённых любимой жене. Этот ролик передаёт атмосферу праздника и искренних чувств.

Кроме того, Анисина порадовала подписчиков совместной фотографией. На снимке Марина предстала в ярком наряде, а Никита выбрал для фотосессии оригинальный "фартук" с изображением мужчины.

"25 июля 2007 я познакомилась с Джигурдой. Никитос, с 18-летием знакомства! 25 июля наше знакомство с Никитой было неслучайным", — подписала праздничную публикацию Марина.

Поклонники звёздной пары тепло отреагировали на поздравления и поделились своими эмоциями в комментариях. Многие отметили, что за отношениями Марины и Никиты приятно наблюдать, несмотря на их эпатажный образ. Подписчики восхищаются силой их любви, желают паре здоровья, счастья и взаимной любви, выражая уверенность в том, что их чувства продлятся вечно.

Уточнения

Ники́та Бори́сович Джигурда́ (укр. Нікіта Борисович Джигурда; род. 27 марта 1961, Киев, Украинская ССР, СССР) — советский, украинский и российский актёр театра, кино, озвучивания и дубляжа, кинорежиссёр, сценарист, певец, автор-исполнитель, гитарист, композитор, поэт-песенник и телеведущий.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.