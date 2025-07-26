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Восемнадцать лет спустя: Анисина рассказала о судьбоносной встрече с Джигурдой

Никита Джигурда и Марина Анисина отмечают 18-летие знакомства
1:25
Шоу-бизнес

Марина Анисина и Никита Джигурда отпраздновали важную дату в своей совместной жизни — годовщину знакомства. В честь этого события фигуристка поделилась трогательными моментами с поклонниками.

Никита Джигурда
Фото: commons.wikimedia.org by Чръный человек, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Никита Джигурда

В своём блоге Марина опубликовала видео, где её муж Никита Джигурда зажигательно танцует под одну из своих песен, посвящённых любимой жене. Этот ролик передаёт атмосферу праздника и искренних чувств.

Кроме того, Анисина порадовала подписчиков совместной фотографией. На снимке Марина предстала в ярком наряде, а Никита выбрал для фотосессии оригинальный "фартук" с изображением мужчины.

"25 июля 2007 я познакомилась с Джигурдой. Никитос, с 18-летием знакомства! 25 июля наше знакомство с Никитой было неслучайным", — подписала праздничную публикацию Марина.

Поклонники звёздной пары тепло отреагировали на поздравления и поделились своими эмоциями в комментариях. Многие отметили, что за отношениями Марины и Никиты приятно наблюдать, несмотря на их эпатажный образ. Подписчики восхищаются силой их любви, желают паре здоровья, счастья и взаимной любви, выражая уверенность в том, что их чувства продлятся вечно.

Уточнения

Ники́та Бори́сович Джигурда́ (укр. Нікіта Борисович Джигурда; род. 27 марта 1961, Киев, Украинская ССР, СССР) — советский, украинский и российский актёр театра, кино, озвучивания и дубляжа, кинорежиссёр, сценарист, певец, автор-исполнитель, гитарист, композитор, поэт-песенник и телеведущий.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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