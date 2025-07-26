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Возмущённые крики в Сочи: зрители не оценили вакханалию на концерте Лазарева

Концерт Лазарева в Сочи вызвал скандал из-за откровенного шоу и духоты
1:01
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Концерт Сергея Лазарева в Сочи оставил неоднозначные впечатления. Несмотря на энергичное выступление артиста, часть зрителей резко раскритиковала шоу из-за откровенного номера с участием полуобнажённых танцовщиц.

Сергей Лазарев
Фото: commons.wikimedia.org by Albin Olsson, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Сергей Лазарев

Особое возмущение выразила 63-летняя зрительница, пришедшая с 9-летним внуком. Она назвала происходящее на сцене "вакханалией", подчеркнув, что ожидала от Лазарева скромного образа.

"На сцене происходила вакханалия! Я глубоко разочарована и больше не приду на его концерты", — цитирует женщину kp.ru.

Параллельно гости жаловались на экстремальную духоту в зале, сравнивая условия с баней.

"Была ужасная жара. Баня! Нечем дышать!" — подтвердила недовольная зрительница.

Сам Лазарев во время выступления также отметил невыносимую жару, пошутив, что теряет за концерт до 4 кг.

Уточнения

Серге́й Вячесла́вович Ла́зарев (род. 1 апреля 1983, Москва) — российский певец, актёр театра, кино и телевидения, телеведущий.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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