Возмущённые крики в Сочи: зрители не оценили вакханалию на концерте Лазарева

Концерт Сергея Лазарева в Сочи оставил неоднозначные впечатления. Несмотря на энергичное выступление артиста, часть зрителей резко раскритиковала шоу из-за откровенного номера с участием полуобнажённых танцовщиц.
Особое возмущение выразила 63-летняя зрительница, пришедшая с 9-летним внуком. Она назвала происходящее на сцене "вакханалией", подчеркнув, что ожидала от Лазарева скромного образа.
"На сцене происходила вакханалия! Я глубоко разочарована и больше не приду на его концерты", — цитирует женщину kp.ru.
Параллельно гости жаловались на экстремальную духоту в зале, сравнивая условия с баней.
"Была ужасная жара. Баня! Нечем дышать!" — подтвердила недовольная зрительница.
Сам Лазарев во время выступления также отметил невыносимую жару, пошутив, что теряет за концерт до 4 кг.
Серге́й Вячесла́вович Ла́зарев (род. 1 апреля 1983, Москва) — российский певец, актёр театра, кино и телевидения, телеведущий.
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