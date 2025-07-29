Прошлое лучше настоящего? Поклонники Кудрявцевой вспоминают её роман с Лазаревым

Гнев в глазах Макарова: поклонники Кудрявцевой требуют развода

1:30 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

После того как телеведущая Лера Кудрявцева поделилась своей болью и рассказала о борьбе с алкогольной зависимостью мужа Игоря Макарова, она получила волну поддержки от своих поклонников. Лера в слезах призналась, что устала от постоянных попыток помочь супругу, но её усилия не принесли результата и она сама оказалась в состоянии "созависимости".

Фото: commons.wikimedia.org by Alexey Yushenkov / Алексей Юшенков, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Лера Кудрявцева

В ответ на откровенное признание жены Игорь Макаров позволил себе грубые и нецензурные высказывания в её адрес, обвинив её в излишней навязчивости.

Эта ситуация вызвала бурную реакцию в социальных сетях. Поклонники Леры Кудрявцевой выразили ей своё сочувствие и осудили поведение её мужа, назвав его неблагодарным и инфантильным. В комментариях люди жалели телеведущую, недоумевая, почему, имея все возможности, женщины иногда выбирают сложные отношения. Многие отмечали злость в глазах Макарова и советовали Лере расстаться с ним, с ностальгией вспоминая её прошлые отношения с Сергеем Лазаревым.

"Ну и что, Лера, стоит оно твоих рыданий? Пинка под зад и за забор", "Ох, жалко её. Вот почему, имея статус какой-никакой, деньги, вклады и недвижимость, всё равно женщины выбирают "плохонького да своего"? Как обидно", "Какой мерзкий, и глаза у него злые", "Лучше бы с Серёжей Лазаревым осталась", — пишут в Сети.

Уточнения

Вале́рия Льво́вна (Ле́ра) Кудря́вцева (род. 19 мая 1971, Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российская теле- и радиоведущая, актриса и певица, ведущая развлекательных программ на телеканале «НТВ».



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