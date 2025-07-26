Скрытность и страсть: что на самом деле скрывается за отношениями Купера и Хадид

Брэдли Купер и Джиджи Хадид: актёр планирует брак и детей

1:11 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Брэдли Купер, по данным инсайдеров издания Page Six, серьёзно настроен на создание семьи со своей возлюбленной, моделью Джиджи Хадид.

Фото: commons.wikimedia.org by Raph_PH, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Брэдли Купер

Источники утверждают, что 50-летний актёр не только рассматривает возможность брака, но и рождения детей с 32-летней Хадид.

Предложение руки и сердца, как сообщается, может прозвучать в самые ближайшие месяцы. Романтические отношения пары начались осенью 2023 года. Несмотря на стремление к приватности и отсутствие совместных выходов в свет, их неоднократно замечали вместе в повседневной обстановке.

Фактическое подтверждение связи пара дала в мае, когда Хадид опубликовала фотографию поцелуя с Купером на своей праздничной вечеринке. Для Купера это потенциально станет вторым официальным браком после краткого союза с Дженнифер Эспозито. С Ириной Шейк, матерью его дочери Леи, актёр до алтаря не дошел.

Хадид также не была замужем, её дочь Кхай родилась в отношениях с Зейном Маликом, не завершившихся браком.

Уточнения

Брэ́дли Чарльз Ку́пер (англ. Bradley Charles Cooper; род. 5 января 1975, Абингтон, Пенсильвания, США) — американский актёр и режиссёр.



Джеле́на Ну́ра «Джи́джи» Хади́д (англ. Jelena Noura «Gigi» Hadid; род. 23 апреля 1995, Лос-Анджелес) — американская супермодель палестино-голландского происхождения, одна из самых высокооплачиваемых моделей мира.





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