Картошка и сосед: новый рецепт счастья от Леры Кудрявцевой после разлада с мужем

Сбежала от мужа? Лера Кудрявцева показала, как проводит время без Игоря Макарова

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Лера Кудрявцева не стала отвечать на недавние выпады своего супруга, хоккеиста Игоря Макарова, но дала понять, что ей приятнее быть без него. В то время как их отношения переживают непростые времена, Лера сделала шаг к самостоятельности, переехав из загородного коттеджа в свою московскую квартиру.

Фото: commons.wikimedia.org by Alexey Yushenkov / Алексей Юшенков, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Лера Кудрявцева

В своём блоге она поделилась моментами из жизни в новом месте, рассказав о том, как провела вечер. Кудрявцева показала, что готовила ужин и вышла на прогулку с соседом, что, по всей видимости, помогло ей отвлечься от текущих проблем.

"Короче, я нажарила картошки, наелась, взяла соседушку своего и погуляли немного", — поделилась она.

Напомним, что ранее Лера открыто говорила о своих переживаниях, связанных с алкоголизмом мужа, который младше её на 16 лет.

Уточнения

Вале́рия Льво́вна (Ле́ра) Кудря́вцева (род. 19 мая 1971, Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российская теле- и радиоведущая, актриса и певица, ведущая развлекательных программ на телеканале «НТВ».



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