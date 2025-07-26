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Правда о восприятии себя: Самбурская рассказала о дисморфофобии

Самбурская призналась в дисморфофобии, но заявила об отсутствии комплексов из-за плеч
1:26
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Настасья Самбурская в разговоре с поклонниками категорично заявила, что никогда не испытывала комплексов по поводу своих плечей.

Настасья Самбурская
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Настасья Самбурская

При этом она сделала важное признание о своём психическом здоровье, сообщив о наличии дисморфофобии — телесного дисморфического расстройства.

"Насчёт плечей — ни дня в жизни! Хоть у меня и дисморфофобия", — написала Самбурская.

Она пояснила, что это расстройство заставляет человека зацикливаться на мнимых или незначительных недостатках внешности. Актриса использовала свой пример, чтобы поддержать подписчиков и напомнить им о важности здорового восприятия себя.

"Возможно, для кого-то открою новый термин, и вам это поможет разобраться! С вами всё нормально!!!", — подчеркнула звезда, указав, что критика себя часто не имеет под собой реальных оснований.

Откровенный ответ Настасьи Самбурской стал реакцией на вопрос подписчика о её широких плечах в социальной сети Instagram*. Её признание в дисморфофобии — состоянии, при котором человек патологически сосредоточен на воспринимаемых дефектах своей внешности — особенно значимо на фоне её уверенного заявления об отсутствии комплексов именно из-за плеч. 

* Соцсеть Instagram запрещена на территории РФ, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией

Уточнения

Наста́сья Анисла́вовна Самбурска́я (настоящее имя — Анастаси́я Алексе́евна Те́рехова; род. 1 марта 1987, Приозерск, Ленинградская область) — российская актриса театра, кино и телевидения, певица, фотомодель и телеведущая. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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