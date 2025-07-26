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Стычкин раскрыл секрет 13-летнего брака с Сутуловой: любовь делает только счастье

Стычкин рассказал о стоп-слове в браке с Сутуловой и отношении к абьюзу
1:16
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

На премьере сериала "Циники" Евгений Стычкин неожиданно поделился откровениями о своём 13-летнем браке с актрисой Ольгой Сутуловой.

Евгений Стычкин
Фото: instagram by личный аккаунт Евгения Стычкина в Инстаграм* (запрещен в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Евгений Стычкин

Актёр категорично отверг возможность абьюзивных отношений, назвав их абсолютным злом.

"Мне кажется, что… абьюзивные отношения — это зло. Нужно из них уходить любой ценой. Если вам кажется, что вы любите, но при этом вам плохо, это ложь. Значит, это не любовь. Любовь делает только счастье", — заявил Стычкин.

Он признался, что в их семье для сохранения гармонии используется стоп-слово, помогающее не переходить границы. При этом Стычкин с иронией отметил, что с продюсерами и режиссёрами у него как раз складываются "абьюзивные" отношения.

Ключом к долгому счастью актёр считает интерес и готовность к лёгкой игре в отношениях.

"Может быть, можно иногда давать себе право обмануться и просто жить", — философски заключил Стычкин, подчеркнув, что чрезмерный анализ убивает чувства.

Актёр женат на Ольге Сутуловой с 2012 года, пара воспитывает двоих сыновей и принципиально избегает публичности. 

Уточнения

Евге́ний Алексе́евич Сты́чкин (род. 10 июня 1974, Москва) — российский актёр театра, кино, озвучивания и дубляжа, режиссёр театра и кино, телеведущий.

О́льга Алекса́ндровна Суту́лова (род. 4 мая 1980, Ленинград) — российская киноактриса.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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