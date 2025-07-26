Кем мне быть? Ивлеева в отчаянии ищет новую профессию после сбывшегося пророчества

Блогер Анастасия Ивлеева открыто заявила о затяжном карьерном кризисе, с которым столкнулась после скандальной "голой вечеринки".
Почти два года она не может вернуть былую популярность и признаёт факт "отмены", что вынуждает её серьёзно задуматься о смене профессии.
Поводом к откровению стал опубликованный Ивлеевой фрагмент шоу "Орёл и решка" 2017 года, где в Мумбаи нумеролог предрёк ей уход с телевидения и смену деятельности. В 2025 году блогер с горечью констатировала, что предсказание сбылось, и теперь мучительно ищет новое призвание.
"Вопрос один: почему я не уточнила будущую профессию? Я понять не могу, кем мне быть теперь?! Проктолог, культуролог, зоолог, кинолог, филолог, продавец, кузнец или на дуде игрец? А-ха-ха (не смешно)", — с иронией, скрывающей растерянность, написала Ивлеева.
Её также огорчила другая часть предсказания — о трёх браках и рождении ребёнка только в 40 лет, добавившая личной тревоги к профессиональной неопределённости.
Анастаси́я Вячесла́вовна (На́стя) Ивле́ева (в первом замужестве Узеню́к; род. 8 марта 1991, Разметелево, Ленинградская область) — российская телеведущая, киноактриса и видеоблогер.
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