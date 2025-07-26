Объяснять бессмысленно: Катя Кабак жёстко ответила ненавистникам после атак на Родригеза

Катя Кабак ответила на критику отношений с Тимуром Родригезом: что она сказала

1:36 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Катя Кабак решительно вступилась за свои отношения с Тимуром Родригезом перед лицом постоянной волны негатива в Сети. Звёздная пара регулярно сталкивается с обвинениями в адрес Тимура в измене и упрёками Кате в разрушении его прежнего брака.

Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Тимур Родригез

В своём личном блоге Кабак дала прямой ответ недоброжелателям. Она призвала подписчиков сосредоточиться на собственной жизни, а не распускать сплетни о чужой. Катя подчеркнула, что давно осознала тщетность попыток что-либо объяснять предвзятым людям.

"Люди любят обсуждать то, что происходит в чужой жизни. Особенно если это касается отношений известных людей. Стремятся повесить ярлык… Что бы ты ни сказал, люди всё равно услышат то, что хотят услышать, и интерпретируют это по-своему", — заявила Кабак, обозначив свою позицию относительно хейтеров.

Напряженная реакция Кабак возникла на фоне длительного потока критики, направленного на пару. Тимур Родригез развёлся с Анной Девочкиной после 16 лет совместной жизни, при этом источники в окружении артиста ранее распространяли информацию о его неверности как причине разрыва.

Катя Кабак также завершила предыдущий брак в 2024 году, расторгнув отношения с мужем, с которым состояла в браке с 2017 года. Объединение этих обстоятельств и послужило основой для сплетен и обвинений, на которые Катя Кабак теперь дала публичный ответ.

Уточнения

Тиму́р Родри́гез (настоящее имя — Тиму́р Миха́йлович Кери́мов; род. 14 октября 1979, Пенза, СССР) — российский актёр, певец, теле- и радиоведущий, шоумен.



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