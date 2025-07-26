Макаров взорвался: грубый ответ Лере Кудрявцевой после обвинений в алкоголизме

Игорь Макаров потребовал от Леры Кудрявцевой прекратить публичные обвинения

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Игорь Макаров жёстко пресёк публичные обсуждения личной жизни, инициированные его женой, Лерой Кудрявцевой. В своём обращении он выразил категорическое неприятие подобных откровений.

Фото: commons.wikimedia.org by Alexey Yushenkov / Алексей Юшенков, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Лера Кудрявцева

Его реакция была предельно резкой. Макаров открыто потребовал от телеведущей немедленно прекратить выносить их проблемы на всеобщее обозрение, сопроводив требование грубым замечанием.

"Уже просто успокойся и молчи. Достала!" — заявил Игорь Макаров в адрес Леры Кудрявцевой.

Поводом послужил душераздирающий пост Кудрявцевой, где она призналась в отчаянии из-за многолетней и, по её словам, бесплодной борьбы с алкогольной зависимостью мужа.

Это далеко не первый кризис в их семье, связанный с данной проблемой: в начале 2024 года он уже привёл к разрыву, хотя паре позже удалось восстановить отношения.

Уточнения

И́горь Серге́евич Мака́ров (род. 19 сентября 1987, Москва) — российский хоккеист, крайний нападающий.



Вале́рия Льво́вна (Ле́ра) Кудря́вцева (род. 19 мая 1971, Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российская теле- и радиоведущая, актриса и певица, ведущая развлекательных программ на телеканале «НТВ».



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