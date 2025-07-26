Макаров взорвался: грубый ответ Лере Кудрявцевой после обвинений в алкоголизме

Игорь Макаров жёстко пресёк публичные обсуждения личной жизни, инициированные его женой, Лерой Кудрявцевой. В своём обращении он выразил категорическое неприятие подобных откровений.
Его реакция была предельно резкой. Макаров открыто потребовал от телеведущей немедленно прекратить выносить их проблемы на всеобщее обозрение, сопроводив требование грубым замечанием.
"Уже просто успокойся и молчи. Достала!" — заявил Игорь Макаров в адрес Леры Кудрявцевой.
Поводом послужил душераздирающий пост Кудрявцевой, где она призналась в отчаянии из-за многолетней и, по её словам, бесплодной борьбы с алкогольной зависимостью мужа.
Это далеко не первый кризис в их семье, связанный с данной проблемой: в начале 2024 года он уже привёл к разрыву, хотя паре позже удалось восстановить отношения.
И́горь Серге́евич Мака́ров (род. 19 сентября 1987, Москва) — российский хоккеист, крайний нападающий.
Вале́рия Льво́вна (Ле́ра) Кудря́вцева (род. 19 мая 1971, Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российская теле- и радиоведущая, актриса и певица, ведущая развлекательных программ на телеканале «НТВ».
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