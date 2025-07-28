Квартирный вопрос: как развод Ефремова повлияет на его империю недвижимости?

Развод и деньги: как будет делиться имущество Михаила Ефремова

1:31 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

После освобождения Михаила Ефремова из мест лишения свободы его имя вновь появилось в медиапространстве. На этот раз поводом стали циркулирующие в прессе слухи о возможном разводе с супругой Софьей Кругликовой. Несмотря на отсутствие официальных комментариев от пары, издание Super попыталось разобраться в имущественных вопросах, которые могут возникнуть в случае расторжения брака.

Фото: commons.wikimedia.org by putnik, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Михаил Ефремов

Согласно информации, полученной от источника, близкого к семье, Ефремов и Кругликова являются владельцами внушительного количества недвижимости в столице. Общая стоимость шести квартир, расположенных в престижных районах Москвы, оценивается примерно в 500 миллионов рублей.

По данным инсайдера, на Михаила Ефремова зарегистрированы пять квартир, расположенных по следующим адресам: Ростовская набережная (площадью 67 кв. м), Никитский бульвар (66 кв. м), Плотников переулок (148 кв. м), Тверская улица (100 кв. м) и улица Ефремова (93 кв. м).

В собственности Софьи Кругликовой, как утверждает источник, находится квартира на Ленинградском проспекте. Однако, учитывая, что брак Ефремова и Кругликовой длился более четырёх лет, всё имущество, приобретённое в этот период, считается совместно нажитым и подлежит разделу поровну в случае развода.

Уточнения

Михаи́л Оле́гович Ефре́мов (род. 10 ноября 1963, Москва, СССР) — советский и российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, сценарист, театральный режиссёр и телеведущий; заслуженный артист Российской Федерации (1995), лауреат Государственной премии Российской Федерации (2001), двух кинопремий «Ника» (2002, 2016) и премии «ТЭФИ» (2017).



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