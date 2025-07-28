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Примадонна ослепила Юрмалу: появление Пугачёвой на Рандеву произвело фурор

Пугачёва и Галкин* посетили фестиваль Рандеву Лаймы Вайкуле
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Шоу-бизнес

На фестивале "Рандеву" Лаймы Вайкуле в Юрмале были замечены Алла Пугачёва и Максим Галкин* (признан иноагентом в РФ). Пара пришла на мероприятие в первый день, когда на сцене выступали такие артисты, как Андрей Макаревич** (признан иноагентом в РФ) и Марио Бионди.

Алла Пугачёва
Фото: commons.wikimedia.org by Serge Serebro, Vitebsk Popular News, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Алла Пугачёва

Для выхода в свет Алла Борисовна выбрала элегантное белое пальто в пол, дополнив образ крупными жемчужными украшениями и стильной серебристой мини-сумкой. Её супруг в свою очередь выбрал голубое поло и коричневые брюки.

Ранее сообщалось, что Виталий Бородин потребовал, чтобы песни Аллы Пугачёвой больше не звучали на мероприятиях патриотической направленности. Он объяснил это тем, что репутация Примадонны в России окончательно испорчена.

Уточнения

А́лла Бори́совна Пугачёва (в первом замужестве Орбаке́не; род. 15 апреля 1949, Москва, СССР) — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991), лауреат Государственной премии Российской Федерации (1995).

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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