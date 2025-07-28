Невыносимая боль: Ольга Бузова прервала молчание после смерти собаки Евы

Потеря близкого друга: Ольга Бузова тяжело переживает смерть собаки Евы

1:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Недавно Ольга Бузова поделилась с общественностью горькой вестью: ушла из жизни её верная спутница, йоркширский терьер по кличке Ева. Несмотря на все усилия ветеринаров, которые на протяжении нескольких недель боролись за жизнь малышки, спасти её не удалось. Еве было 13 лет, и она страдала от сахарного диабета. К сожалению, незадолго до кончины собака потеряла зрение, и врачи, предупредив Ольгу о серьёзности ситуации, готовились к худшему.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ольга Бузова

Сама звезда, известная по участию в реалити-шоу "Дом-2", делала всё возможное, чтобы помочь своей любимице. Она внимательно следила за ходом лечения и старалась навещать Еву как можно чаще. Видеть страдания своего питомца было для Ольги невыносимо тяжело, но она до последнего надеялась на чудо.

После ухода Евы Ольга взяла перерыв от своей активной деятельности в социальных сетях. Недавно она вновь вышла на связь, признавшись, как тяжело ей даётся эта потеря. Тем не менее артистка понимает, что необходимо продолжать работать. Ольга также выразила благодарность своим поклонникам за оказанную поддержку в этот непростой период.

"Сложно и больно возвращаться домой, когда тебя никто не встречает. И ты не можешь больше видеть эту невероятную радость от комочка, который любит тебя больше, чем себя! Я немного пришла в себя, если можно так сказать, и мне надо работать. Жизнь продолжается при любых обстоятельствах. А то, что в сердце, то останется в сердце навсегда", — поделилась своими чувствами Ольга Бузова в своём официальном телеграм-канале.

Уточнения

О́льга И́горевна Бу́зова (в период брака Тара́сова; род. 20 января 1986, Ленинград, СССР) — российская певица, телеведущая, актриса театра и кино, дизайнер.



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