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Это жутко! Хейли Бибер откровенно о слухах, разрушающих её брак

Хейли Бибер призналась в усталости от слухов о разводе с Джастином
1:11
Шоу-бизнес » Зарубежный

Хейли Бибер в эксклюзивном интервью Vogue Italy откровенно рассказала о разрушительном влиянии непрекращающихся слухов о разводе с Джастином Бибером.

Хейли Бибер
Фото: commons.wikimedia.org by Kira143, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Хейли Бибер

Модель призналась, что ежедневные спекуляции в медиа "жутко" измотали её психологически.

Особую остроту ситуации, по словам Бибер, придаёт недавнее материнство.

"Научиться жить с новой версией себя очень сложно. И всё это параллельно тому, что в интернете пишут 'они разводятся'", — поделилась она.

Звезда добавила, что подобные заявления "действительно пугают", оставляя её в растерянности относительно возможных комментариев.

Хейли подчеркнула, что подавляющее большинство утверждений в СМИ — чистый вымысел. Она описала свою жизнь как "безумную", отметив, что постоянное чтение ложных новостей становится "буквально невыносимым".

Примечательно, что, несмотря на выраженные страдания, ни Хейли, ни Джастин публично не опровергают слухи в своих соцсетях. Это отсутствие официальных заявлений продолжает подогревать вопросы публики и спекуляции вокруг их брака.

Уточнения

Хе́йли Ро́уд Би́бер (англ. Hailey Rhode Bieber; в девичестве Болдуин (Baldwin), род. 22 ноября 1996) — американская модель.

Джа́стин Дрю Би́бер (англ. Justin Drew Bieber; род. 1 марта 1994[…], Лондон, Онтарио, Канада) — канадский певец.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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