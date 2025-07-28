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Дана Борисова отдала дочь на растерзание: что ждёт 17-летнюю Полину на острове в шоу Выживалити

Дана Борисова об участии дочери в Выживалити: зачем ей этот опыт
2:14
Шоу-бизнес

Дочь известной телеведущей Даны Борисовой, 17-летняя Полина, отправилась покорять дикий остров в рамках нового реалити-шоу "Выживалити. Наследники" на телеканале "Пятница!". Девушка поделилась своими впечатлениями от участия в проекте, рассказав, почему решилась на такой шаг и что стало для неё самым большим испытанием.

Абхазия
Фото: commons.wikimedia.org by Hons084, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Абхазия

Полина призналась, что предложение об участии было принято ею незамедлительно. Она давно наблюдала за мамиными приключениями в подобных шоу и хотела испытать себя в экстремальных условиях.

"Мне всегда было интересно посмотреть на себя в таких условиях. Это классный квест и разбор полётов", — поделилась Полина в беседе с сайтом "Страсти", добавив, что надеется вызвать гордость у своей звёздной мамы.

Она даже шутливо отметила, что, если её выгонят не в первой серии, как это случилось с Даной в другом проекте, это уже будет считаться для неё успехом.

Для Полины, которая ранее не сталкивалась с подобными трудностями, проект стал настоящим вызовом. Ей предстоит пройти испытания на прочность и силу духа вместе с другими детьми известных личностей. Однако, несмотря на позитивный настрой, девушка отметила, что условия на острове её шокировали и она пережила нервный срыв из-за отсутствия элементарных удобств, таких как нормальный туалет и душ. Тем не менее Полина осталась в восторге от своих новых знакомых.

"С ребятами повезло! Мне нравятся все девочки: добрые, понимающие, идеальные подруги", — порадовалась Полина.

Дана Борисова полностью поддержала решение дочери. Она считает, что участие в таком проекте станет для Полины бесценным жизненным опытом.

"Я знаю, насколько это увлекательно, как меняет человека и раскрывает разные стороны характера. Полина в этом году поступает в университет, она пока особо жизни не знает. Если я словами ей опишу жизнь, она ничего не поймёт. А когда она побывает в экстремальных условиях, где пообщается с разными людьми, это будет как трёхлетняя школа жизни", — высказалась Дана.

Уточнения

Да́на Алекса́ндровна Бори́сова (род. 13 июня 1976, Мозырь, Гомельская область, Белорусская ССР, СССР) — российская телеведущая, журналистка и киноактриса.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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