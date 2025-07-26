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Возлюбленная Павла Дурова получила визу: какую тайну скрывает поездка в США?

Девушка Павла Дурова Юлия Вавилова оформила визу США: детали
0:46
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Юлия Вавилова, спутница жизни основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, получила визу Соединенных Штатов Америки. Об этом она сама сообщила подписчикам своего Telegram-канала.

Юлия Вавилова
Фото: Telegram by Telegram-канал Юлии Вавиловой, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Юлия Вавилова

Вавилова пояснила, что 21 июля ей пришлось отправиться в длительную поездку по Европе. Причиной столь дальнего путешествия стало оформление въездного документа.

"А причина — я впервые получила американскую визу!" — написала она.

В подтверждение своих слов партнёрша предпринимателя опубликовала фотографию страницы своего паспорта с вклеенной визой.

Какие-либо дополнительные детали относительно типа визы или целей поездки Юлия Вавилова не уточнила. 

Уточнения

Па́вел Вале́рьевич Ду́ров (род. 10 октября 1984, Ленинград, РСФСР, СССР) — российский предприниматель в сфере информационных технологий, основатель социальной сети «ВКонтакте» и кроссплатформенного мессенджера Telegram.
 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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