Джастин Тимберлейк разочаровал поклонников: румынский концерт обернулся громким скандалом – в чём причина?

Джастина Тимберлейка раскритиковали за минимум вокала на фестивале в Румынии

1:08 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Выступление Джастина Тимберлейка на румынском фестивале Electric Castle спровоцировало неоднозначную реакцию.

Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Джастин Тимберлейк

Видео с его исполнением хита "Can't Stop the Feeling!" быстро распространилось в TikTok, собрав критические комментарии.

Пользователи соцсети обратили внимание, что 44-летний певец почти не пел вживую. В начале композиции, надев капюшон из-за дождя, Тимберлейк спел лишь первые строки. Затем жестом предложил толпе продолжить: "Ну что?", активно жестикулируя в такт музыке.

Большую часть песни артист перемещался по сцене под фонограмму, подпевая отдельные фразы и подбадривая зрителей возгласом: "Давайте пойте!". Фанаты сочли такой подход непрофессиональным, отметив, что публика платила за живое шоу.

В защиту Тимберлейка некоторые подписчики напомнили, что интерактив с аудиторией — часть его концертного стиля. Однако основная дискуссия развернулась вокруг этики, когда ведущий вокал перекладывается на зрителей.

Уточнения

Джа́стин Рэ́ндалл Ти́мберлейк (англ. Justin Randall Timberlake; род. 31 января 1981, Мемфис, Теннесси) — американский певец, автор песен, композитор, продюсер, танцор и актёр.



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