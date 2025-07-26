Брюс Уиллис опроверг слухи: вот как он развеивает мифы о своём здоровье

Брюс Уиллис вышел на связь после новостей о парализации

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Актёр Брюс Уиллис наглядно показал, что с его здоровьем всё не так уж плохо, как об этом пишут в прессе.

Фото: ВК-аккаунт Брюса Уиллиса by неизвестен is licensed under public doman Актёр Брюс Уиллис

Брюс Уиллис поспешил успокоить фанатов после сообщений о том, что он якобы обездвижен и лишён дара речи вследствие развивающейся лобно-височной деменции.

Родственники уже развеяли мифы, опубликовав ролик, где 70-летний Брюс весело крутит обруч. Вернее, делает попытку. Хулахуп недолго продержался на талии артиста, однако он доказал, что вполне подвижен.

Поклонники "крепкого орешка" отмечают, что им спокойнее живётся, зная, что Брюс, защитивший нашу планету от гигантского метеорита, чувствует себя нормально.

Ранее дочь Брюса Уиллиса объяснила, почему она публикует фото отца, который страдает деменцией.

Уточнения

Уо́лтер Брюс Уи́ллис (англ. Walter Bruce Willis, род. 19 марта 1955[…], Идар-Оберштайн, Рейнланд-Пфальц, ФРГ) — американский актёр, продюсер и музыкант. Был одним из самых высокооплачиваемых актёров Голливуда.



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