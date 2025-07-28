Диагноз для маленькой Оливии: Анна Хилькевич делится новостями о болезни дочери

Звезда сериала "Универ" Анна Хилькевич поделилась своими переживаниями, связанными с болезнью годовалой дочки.
Анна Хилькевич поблагодарила подписчиков за слова поддержки. Ободряли актрису фанаты после того, как она рассказала о том, что у девочки держится высокая температура тела.
Звезда ТВ предположила, что у малышки режутся зубки, однако дело оказалось в другом.
"Вчера вечером приезжал педиатр, осмотрел Оливию. Тесты на вирусы сделали и сегодня сдали ещё анализы. Пока понятно, что это точно не зубы. Есть подозрение на розеолу", — написала Анна в своём Telegram-канале.
Актриса призналась, что раньше не слышала о таком недуге. Она отметила, что очень тяжело, когда болеют дети.
Анна Алекса́ндровна Хильке́вич (род. 15 октября 1986, Ленинград) — российская актриса кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, телеведущая. Наиболее известна благодаря роли Маши Беловой в телевизионных сериалах «Универ. Новая общага».
Детская розео́ла (лат. roseola infantum), внезапная экзанте́ма (лат. exanthema subitum) — инфекционное заболевание, первичная инфекция вирусом герпеса человека 6 типа и реже 7 типа, распространенное среди детей, преимущественно до 2-летнего возраста.
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