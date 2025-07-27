Снова промах: Настя Ивлеева посоветовала прочитать втором том Мёртвых душ

Настя Ивлеева призвала всех перечитать второй том Мёртвых душ Гоголя

1:14 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогер Настя Ивлеева всерьёз занялась самообразованием. Звезда читает серьёзную литературу и делится советами с подписчиками.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Как развить интуицию

Настя Ивлеева погрузилась в бессмертную классику.

"Закончила Данте "Божественная комедия", сейчас читаю Тургенева (у меня в одной книге Рудин, Накануне, Отцы и дети и тд) и Джованни Боккаччо "Декамерон", — поделилась рекомендациями звезда.

Посоветовала она также перечитать второй том "Мёртвых душ" Николая Гоголя.

"Никаких куриных бульонов для души. Перечитайте Гоголя! Если будете читать первый том Мертвых душ, не забудьте о втором, там найдёте пару интересных открытий, хоть само произведение не так захватывает, как книга первая", — поделилась советами знаменитость.

Примечательно, что второй том "Мёртвых душ" Николая Гоголя был сожжён 24 февраля 1852 года.

Привела она строчки из Данте, в которых рекомендуется не обращать внимание на то, что о тебе толкуют люди.

Ранее Настя Ивлеева попала в просак, не сумев ответить на вопрос Ксении Собчак о том, кто написал роман "Отцы и дети".

Уточнения

Анастаси́я Вячесла́вовна (На́стя) Ивле́ева (в первом замужестве Узеню́к; род. 8 марта 1991, Разметелево, Ленинградская область) — российская телеведущая, киноактриса и видеоблогер.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.