Вика Цыганова разнесла в пух и прах Константина Богомолова: за какие заслуги он получил звание?

Вика Цыганова раскритиковала награждённого званием Богомолова

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Вика Цыганова резко отреагировала пост режиссёра Константина Богомолова, в котором он отражает нападки хейтеров.

Фото: ВК-аккаунт Константина Богомолова by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Режиссёр Константин Богомолов

Вика Цыганова не прошла мимо публикации Константина Богомолова, в котором он своих обидчиков называет "скучными и недалёкими".

Исполнительница хита "Русская водка" не согласна с присвоением Богомолову звания заслуженного деятеля искусств России. Она не видит в нём гения.

"Всем известно, за какие заслуги Богомолову звание присвоили, тут секрета никакого нет", — выразила своё мнение Вика.

Цыганова отметила, что в России Богомолова знают не как режиссёра, а как супруга Ксении Собчак.

Она считает, что именно громкая фамилия супруги помогла театральному режиссёру получить высокое звание.

Ранее Ксения Собчак объяснила, за что любит Богомолова.

Уточнения

Константи́н Богомо́лов: Богомолов, Константин Юрьевич (род. 1975) — российский театральный деятель, актёр, режиссёр, поэт и клипмейкер.



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