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Татьяна Буланова раскрыла горькую правду о работе с Игорем Крутым: почему два года оказались потерянными

Буланова о работе с Крутым: трудности, независимость и потерянные возможности
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Шоу-бизнес

Татьяна Буланова в YouTube-шоу "Исходники" поделилась своим опытом сотрудничества с продюсерской компанией Игоря Крутого. Певица призналась, что контракт с "АРС" продлился два года, но, к сожалению, не принёс ожидаемого роста популярности или доходов. Единственным положительным моментом стало содействие в съёмках клипов.

Татьяна Буланова
Фото: commons.wikimedia.org by Harbin harbin, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Татьяна Буланова

Буланова отметила, что всегда стремилась к самостоятельности в творчестве, избегая вхождения в продюсерские "кланы". Хотя такой путь и был более тернистым, он позволил ей сохранить свою индивидуальность.

Артистка также подчеркнула, что работа вне привычных кругов и "тусовок" сопряжена с меньшим количеством предложений для участия в сборных концертах. По её словам, когда артист находится вне активного взаимодействия с организаторами, его могут забывать, что сказывается на количестве приглашений.

Уточнения

Татья́на Ива́новна Була́нова (в третьем браке Руднева; род. 6 марта 1969, Ленинград) — советская и российская эстрадная певица, актриса.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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