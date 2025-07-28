Дискредитировала себя: Бородин настаивает на запрете песен Пугачёвой

Пугачёва под прицелом: Бородин призывает к ответу министерство культуры

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Виталий Бородин выразил свою позицию в личном Telegram-канале, призвав министра культуры Ольгу Любимову рассмотреть возможность запрета песен Аллы Пугачёвой на мероприятиях, посвящённых патриотической тематике.

Фото: commons.wikimedia.org by Serge Serebro, Vitebsk Popular News, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Алла Пугачёва

По его мнению, артистка вместе с мужем Максимом Галкиным* (признан иноагентом в РФ) утратила свою репутацию. Бородин подчеркнул, что в условиях текущей ситуации в стране его инициатива отражает мнение граждан и является обоснованной.

"Считаем что Пугачёва себя дискредитировала вместе со своим супругом Максимом Галкиным*. В нашей стране её позиция неоднозначна, и, соответственно, мы имеем полное право от лица наших граждан поставить такой вопрос в Министерстве культуры", — заявил общественник.

Уточнения

А́лла Бори́совна Пугачёва (в первом замужестве Орбаке́не; род. 15 апреля 1949, Москва, СССР) — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991), лауреат Государственной премии Российской Федерации (1995).



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