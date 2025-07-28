Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Поведение кошки при нападении на ноги связано с игровыми или стрессовыми реакциями
Сейсмолог Арвен Дойс зафиксировал самые высокие геоструктуры на Земле
Кофейную гущу и рисовый настой применяют для повышения урожайности малины
Советские грузовики обеспечили проходимость армии и промышленности
Историческая Никосия и её меню: крепкий кофе и культурное наследие
С 2025 года номера без флага на новых авто в России приравнены к нарушению
Коллагеновый бульон: полезен для кожи и суставов по мнению специалистов
Андрей Цепцура назвал технологии для строительства дома, которые снизят затраты на 30%
Буланова о работе с Крутым: трудности, независимость и потерянные возможности

Дискредитировала себя: Бородин настаивает на запрете песен Пугачёвой

Пугачёва под прицелом: Бородин призывает к ответу министерство культуры
0:50
Шоу-бизнес

Виталий Бородин выразил свою позицию в личном Telegram-канале, призвав министра культуры Ольгу Любимову рассмотреть возможность запрета песен Аллы Пугачёвой на мероприятиях, посвящённых патриотической тематике.

Алла Пугачёва
Фото: commons.wikimedia.org by Serge Serebro, Vitebsk Popular News, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Алла Пугачёва

По его мнению, артистка вместе с мужем Максимом Галкиным* (признан иноагентом в РФ) утратила свою репутацию. Бородин подчеркнул, что в условиях текущей ситуации в стране его инициатива отражает мнение граждан и является обоснованной.

"Считаем что Пугачёва себя дискредитировала вместе со своим супругом Максимом Галкиным*. В нашей стране её позиция неоднозначна, и, соответственно, мы имеем полное право от лица наших граждан поставить такой вопрос в Министерстве культуры", — заявил общественник.

Уточнения

А́лла Бори́совна Пугачёва (в первом замужестве Орбаке́не; род. 15 апреля 1949, Москва, СССР) — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991), лауреат Государственной премии Российской Федерации (1995).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
27 июля: новый Титаник, авиакатастрофа во Львове и игры в Лондоне

27 июля 1941 года — гибель парохода "Ленин" у берегов Крыма, повлекшая, возможно, наибольшее число жертв на море. О других важных исторических событиях этого дня читайте в дайджесте Pravda.Ru.

27 июля: новый Титаник, авиакатастрофа во Львове и игры в Лондоне
Крики в честь победителей смешивались с истериками женщин… — писала газета Биржевые новости 27 июля 1908 года
Крики в честь победителей смешивались с истериками женщин… — писала газета Биржевые новости 27 июля 1908 года
28 июля: День крещения Руси, Летающая крепость и приказ №227
На Украине идёт война силовиков, которые стали политиками. Это уже агония государства Любовь Степушова Монодиеты не приводят к стабильному снижению веса — что нужно знать Игорь Буккер
Последние материалы
Пугачёва под прицелом: Бородин призывает к ответу министерство культуры
Китай строит гигантскую ГЭС в Тибете: эксперты предупреждают об опасности
Центральным элементом макияжа на показе Dior AW25 стала обратная подводка для глаз
Умирающая деревня ожила: сказочное место в Греции, где жизнь началась заново
Антарктический морской лёд показал восстановление после серии антирекордов
Садоводы готовят жидкое удобрение из томатных листьев путём брожения
Инспектор не может проверять содержимое автомобиля без процессуального оформления
Прогнозы учёных: какие супербактерии могут убить миллионы людей?
Как приготовить голубцы, которые запомнятся надолго
Как правильно постирать кроссовки в стиральной машине: 5 простых шагов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.