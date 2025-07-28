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Стоянов приоткрыл завесу тайны: что на самом деле происходит с Ефремовым?

Юрий Стоянов прокомментировал ситуацию с Михаилом Ефремовым: что известно?
Шоу-бизнес

Известный актёр Юрий Стоянов, отвечая на вопросы журналистов Teleprogramma.org, поделился своим мнением о недавних новостях, касающихся личной жизни его коллеги Михаила Ефремова. Стоянов подтвердил, что в курсе событий, происходящих в жизни Ефремова, и выразил свою поддержку.

Михаил Ефремов
Фото: commons.wikimedia.org by putnik, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Михаил Ефремов

"Я об этом всё знаю. Рад за него. У него всё хорошо. Надеюсь, что будет ещё лучше", — заявил Стоянов.

Напомним, что на этой неделе стало известно о возможном разрыве Михаила Ефремова и его супруги Софьи Кругликовой. По имеющейся информации, пара уже проживает раздельно: Ефремов находится на своей даче в Подмосковье, а Кругликова осталась в московской квартире.

Уточнения

Ю́рий Никола́евич Стоя́нов (род. 10 июля 1957 года, Одесса, Украинская ССР, СССР) — советский и российский актёр театра , кино и телевидения, юморист, пародист, телеведущий, прозаик, поэт, певец и музыкант; народный артист Российской Федерации (2001).

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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