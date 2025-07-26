Грязные игры экс-супругов: почему дети Прилучного и Муцениеце уже нуждаются в помощи психолога?

Психолог: конфликт Прилучного и Муцениеце нанесёт детям непоправимый вред

1:17 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В отношениях между Павлом Прилучным и Агатой Муцениеце творится нечто ужасное. Они никак не могут поделить между собой сына, а кроме того, после гендер-пати Агаты её бывший муж оказался отписанным от их общей дочери. Как сообщают СМИ, это было делом рук самой Муцениеце.

Фото: commons.wikimedia.org by Michail Popov, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Павел Прилучный

По словам психолога Ирины Смолярчук, такое положение дел рано или поздно нанесёт серьёзные душевные травмы детям актёров. Наблюдая за отношениями родителей, они усвоят именно такую модель поведения и будут считать, что страдания — это нечто естественное и по-другому быть не может.

"Агата и Павел развлекаются, для них этот конфликт — настоящая истероидная разрядка, которая может привести взаимоотношения к уголовной сфере. Дети наблюдают этот кошмар, эту травлю и месть, то есть уже сегодня нуждаются в коррекции посттравматического стрессового расстройства. Они не могут определиться в семейной иерархии: кто для них главный, кто возглавляет их семейные системы", — объяснила специалист.

Также она назвала дешёвым сериалом все новости о Прилучном и Муцениеце, за которыми наблюдает целая страна. Об этом сообщает "Радио 1".

Уточнения

Па́вел Вале́рьевич Прилу́чный (род. 5 ноября 1987, Чимкент, Южно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, продюсер и телеведущий.



Ага́та Му́цениеце (латыш Agate Muceniece; род. 1 марта 1989, Рига, Латвийская ССР, СССР) — латвийская актриса театра, кино и телевидения, телеведущая.



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