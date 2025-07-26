Грязные игры экс-супругов: почему дети Прилучного и Муцениеце уже нуждаются в помощи психолога?

В отношениях между Павлом Прилучным и Агатой Муцениеце творится нечто ужасное. Они никак не могут поделить между собой сына, а кроме того, после гендер-пати Агаты её бывший муж оказался отписанным от их общей дочери. Как сообщают СМИ, это было делом рук самой Муцениеце.
По словам психолога Ирины Смолярчук, такое положение дел рано или поздно нанесёт серьёзные душевные травмы детям актёров. Наблюдая за отношениями родителей, они усвоят именно такую модель поведения и будут считать, что страдания — это нечто естественное и по-другому быть не может.
"Агата и Павел развлекаются, для них этот конфликт — настоящая истероидная разрядка, которая может привести взаимоотношения к уголовной сфере. Дети наблюдают этот кошмар, эту травлю и месть, то есть уже сегодня нуждаются в коррекции посттравматического стрессового расстройства. Они не могут определиться в семейной иерархии: кто для них главный, кто возглавляет их семейные системы", — объяснила специалист.
Также она назвала дешёвым сериалом все новости о Прилучном и Муцениеце, за которыми наблюдает целая страна. Об этом сообщает "Радио 1".
Па́вел Вале́рьевич Прилу́чный (род. 5 ноября 1987, Чимкент, Южно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, продюсер и телеведущий.
Ага́та Му́цениеце (латыш Agate Muceniece; род. 1 марта 1989, Рига, Латвийская ССР, СССР) — латвийская актриса театра, кино и телевидения, телеведущая.
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