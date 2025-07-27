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Сколько стоит новая дизайнерская сумка Авроры Кибы от Григория Лепса? Сумма вас поразит!

Григорий Лепс вновь одарил 19-летнюю избранницу: названа сумма космического подарка
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Шоу-бизнес

Григорий Лепс вновь продемонстрировал свою щедрость по отношению к своей юной избраннице. На этот раз 19-летняя Аврора Киба похвасталась в социальных сетях весьма внушительным презентом от артиста — дизайнерской сумкой стоимостью порядка 880 тысяч рублей.

Григорий Лепс
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Григорий Лепс

Аврора не раз отмечала, что исполнитель знаменитого хита "Рюмка водки на столе" отличается большой щедростью. По её словам, Григорий часто радует её цветами и ювелирными изделиями. Интересно, что если раньше певец выбирал подарки на свой вкус, то теперь Аврора сама озвучивает свои пожелания.

Судя по восторженной реакции девушки на новый аксессуар, можно предположить, что именно она и подсказала Григорию приобрести этот изысканный бежевый клатч от известного люксового бренда.

"Улов", — лаконично подписала фотографию подарка Аврора.

Уточнения

Григо́рий Ви́кторович Лепс (настоящая фамилия Лепсвери́дзе (груз. გრიგორი ლეფსვერიძე); род. 16 июля 1962, Сочи, Краснодарский край) — советский и российский эстрадный певец (артист-вокалист), музыкант, композитор, музыкальный продюсер, бизнесмен, ресторатор; народный артист Российской Федерации (2022).

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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