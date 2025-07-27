Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
До 1.2 млн работающих пенсионеров покинут рынок труда в России
Короткие ногти — новый тренд 2025 года
Нильский крокодил: бронированный монстр Африки, чья шкура отталкивает пули
Размножить тую черенками можно летом — побеги приживутся за два месяца
Вращение Земли ускоряется: причины и последствия для мира
Mazda бьёт рекорды продаж: роль ИИ в успехе бензиновых внедорожников – анализ
Ирина Петрова рассказала, как выбрать соус для курицы на гриле
Как просыпаться отдохнувшим: соблюдайте регулярный режим сна и бодрствования
Тренировки и восстановление: мышечная память ускоряет процесс в 3 раза

Великий комбинатор или гений пиара? Психолог рассказал о феномене Прохора Шаляпина

Секрет Шаляпина: как он превратил насмешки в любовь миллионов
2:10
Шоу-бизнес

Прохор Шаляпин, известный благодаря своему участию в "Фабрике звёзд", на протяжении многих лет оставался в тени, пока его имя не стало вновь актуальным. В 2010-х он привлёк внимание общественности благодаря своим скандальным выходкам на ток-шоу, где открыто обсуждал свои отношения с девушками. Однако прошло 15 лет, и сегодня он вновь на слуху. Прохор стал кумиром молодёжи и активно участвует в различных мероприятиях, вызывая интерес у публики.

Прохор Шаляпин
Фото: commons.wikimedia.org by Kalendar, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Прохор Шаляпин

Психолог Станислав Самбурский в интервью сайту "Страсти" объяснил, как Прохору удалось добиться такой популярности. Он отметил, что артист сумел взять под контроль свой имидж, превратив его из объекта насмешек в нечто более значимое. Шаляпин не стал прятаться от критики, а наоборот, принял свою роль "клоуна" и начал управлять своим образом.

Сначала зрители могли испытывать неловкость, наблюдая за его театральными выходками, но именно это и стало началом его пути к успеху. Прохор не просто реагировал на скандалы, он сам создавал их, превращая свою жизнь в своеобразное шоу. Это позволило ему не только сохранить интерес к своей персоне, но и завоевать симпатии молодёжи, которая ценит искренность и нестандартность.

Шаляпин стал символом самоиронии, показывая, что можно быть уязвимым и в то же время уверенным в себе. Он не боится выглядеть нелепо и открыто демонстрирует свои эмоции, что делает его ближе к аудитории. В этом контексте его популярность объясняется тем, что он стал голосом поколения, которое ценит неидеальность и смелость быть собой.

"Его образы стали одновременно глянцевыми и растрёпанными, трогательными и вызывающими. Он сочетает в себе и пародию, и искренность. Это разрыв шаблона. Мы привыкли к героям с идеально отточенными позами. А он — настоящий. И в этом парадоксе — ключ к популярности среди подростков", — уверен психолог.

Уточнения

Про́хор Андре́евич Шаля́пин (при рождении — Андре́й Андре́евич Захаре́нков; род. 26 ноября 1983, Волгоград) — российский певец, финалист проекта «Фабрика звёзд-6», лауреат конкурса молодых исполнителей «Утренняя звезда», телеведущий прогноза погоды на НТВ.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
26 июля: последняя жертва инквизиции, кубинская революция и Собор Архангела Гавриила

26 июля 1826 года в Валенсии казнен учитель Каэтано Риполь — последняя жертва инквизиции. Какими еще историческими событиями знаменит этот день?

26 июля: последняя жертва инквизиции, кубинская революция и Собор Архангела Гавриила
Несколькими пожилыми деятелями Кракова основан Клуб лысых… — писала газета Новости дня 26 июля 1902 года
Несколькими пожилыми деятелями Кракова основан Клуб лысых… — писала газета Новости дня 26 июля 1902 года
27 июля: новый Титаник, авиакатастрофа во Львове и игры в Лондоне
Крики в честь победителей смешивались с истериками женщин… — писала газета Биржевые новости 27 июля 1908 года
На Украине идёт война силовиков, которые стали политиками. Это уже агония государства Любовь Степушова Монодиеты не приводят к стабильному снижению веса — что нужно знать Игорь Буккер
Последние материалы
Румяна-стики для идеального макияжа: как их правильно наносить на кожу
Организация "островка безопасности" создаёт убежище от хаоса во время ремонта
Теперь купить проще: Daydream против Google и OpenAI в сфере AI-шопинга
Лишай у собак передается человеку через контакт с питомцем
Эксперты объяснили, почему в электромобилях чаще укачивает — эффект электрокинетоза
Чрезмерное потребление кофе может вызвать акне и стресс: советы по умеренности
Переросшие огурцы превратятся в деликатес: простой способ заморозки удивит зимой
Правда ли диапазон повторений упражнений имеет значение? Наука наконец-то заняла свою сторону
Павел Прилучный отписался от страницы дочери: адвокат раскрыл причину этого поступка
Климатический кризис: прогнозы ученого о жаре и засухе после 2030 года
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.