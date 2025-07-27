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Семейная драма: почему Прилучный больше не подписан на дочь — ответ адвоката ошарашил

Павел Прилучный отписался от страницы дочери: адвокат раскрыл причину этого поступка
Шоу-бизнес

После гендер-пати, устроенной Агатой Муцениеце, где стало известно о поле её будущего ребёнка, вокруг отношений бывших супругов вновь разгорелись страсти. Внимание пользователей привлекло то, что Павел Прилучный перестал быть подписанным на аккаунт их общей дочери. Появились предположения, что актёр мог обидеться на бывшую жену.

Ноутбук
Фото: unsplash.com by Ruthson Zimmerman, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ноутбук

Однако адвокат Павла Прилучного внесла ясность в ситуацию, объяснив, что отписка произошла не по инициативе актёра. По словам представителя, Агата Муцениеце, являющаяся администратором страницы дочери, заблокировала аккаунт Павла, а затем разблокировала его. В результате этих действий подписка автоматически аннулировалась.

Адвокат подчеркнула, что Павел является любящим и ответственным отцом и намеренно отписываться от дочери не стал бы. Об этом сообщает The Voice.

Уточнения

Па́вел Вале́рьевич Прилу́чный (род. 5 ноября 1987, Чимкент, Южно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, продюсер и телеведущий.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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