Месть или справедливость? Решение суда в деле Прилучного и Муцениеце разделило общество на два лагеря

Суд принял решение по сыну Прилучного и Муцениеце: детали и реакция сторон

1:11 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Судебная тяжба между Павлом Прилучным и Агатой Муцениеце завершилась решением Головинского районного суда Москвы, определившего место жительства их 12-летнего сына Тимофея. Согласно вердикту, мальчик будет проживать с матерью.

Фото: commons.wikimedia.org by Michail Popov, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Павел Прилучный

Представительница Агаты Муцениеце Наталья Мелешкина назвала это "победой над клеветой и провокациями", подчеркнув, что они долго добивались, чтобы ребёнок остался с мамой.

Однако адвокат Павла Прилучного Оксана Даниелова выразила несогласие с решением суда, заявив, что оно противоречит интересам Тимофея. Она пообещала подать апелляцию, подчеркнув, что это только начало борьбы.

Решение суда вызвало неоднозначную реакцию в обществе. Многие пользователи Сети обратили внимание на то, что Тимофей сам выражал желание жить с отцом. Некоторые комментаторы выразили обеспокоенность тем, что ребёнка заставляют жить с матерью против его воли, предполагая, что единственным оправданием может быть негативное влияние на мальчика со стороны семьи отца. Об этом сообщает "СтарХит".

Уточнения

Па́вел Вале́рьевич Прилу́чный (род. 5 ноября 1987, Чимкент, Южно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, продюсер и телеведущий.



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