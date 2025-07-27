Ольга Бузова сломлена: трагедия с любимой собакой привела к серьёзным проблемам со здоровьем

Медицинская помощь для Ольги Бузовой: смерть собаки стала причиной ухудшения самочувствия

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известная певица и телеведущая Ольга Бузова столкнулась с серьёзными проблемами со здоровьем на фоне личной трагедии. Смерть любимой собаки Евы стала для артистки сильным ударом. Как стало известно, из-за переживаний ей потребовалась медицинская помощь.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Ольга Бузова

По словам источника из съёмочной группы, на площадке Бузовой вызывали врачей и ставили капельницу, чтобы стабилизировать её состояние. Источник отметил, что плотный рабочий график и необходимость всегда быть в форме могли усугубить ситуацию.

В последние недели Ольга делилась с подписчиками новостями о болезни питомца, который проходил лечение в ветеринарной клинике. К сожалению, несмотря на все усилия, спасти 13-летнюю Еву не удалось. Об этом сообщает Telegram-канал "Свита короля".

Уточнения

О́льга И́горевна Бу́зова (в период брака Тара́сова; род. 20 января 1986, Ленинград, СССР) — российская певица, телеведущая, актриса театра и кино, дизайнер.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.