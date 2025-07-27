Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Английские новостройки — разочарование: отсутствуют школы, магазины и детские площадки
Один приём помогает предотвратить удлинение тормозного пути на мокрой трассе
Большая Трещина вместо Большого Сжатия: как умрет Вселенная
В Швеции открылась бывшая тюрьма, ставшая отелем с пляжем и кафе
Жим штанги стоя: тренеры рекомендуют это упражнение для укрепления верхней части тела и осанки
Рецепт безопасного средства от плесени для ванной комнаты: перекись водорода и чайное дерево
Профессиональные бодибилдеры сталкиваются с повышенным риском внезапной смерти, утверждают ученые
Как помочь собаке и кошке ужиться под одной крышей: советы по воспитанию
Мочевина: основные преимущества и риски для растений

Ольга Бузова сломлена: трагедия с любимой собакой привела к серьёзным проблемам со здоровьем

Медицинская помощь для Ольги Бузовой: смерть собаки стала причиной ухудшения самочувствия
0:54
Шоу-бизнес

Известная певица и телеведущая Ольга Бузова столкнулась с серьёзными проблемами со здоровьем на фоне личной трагедии. Смерть любимой собаки Евы стала для артистки сильным ударом. Как стало известно, из-за переживаний ей потребовалась медицинская помощь.

Ольга Бузова
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Ольга Бузова

По словам источника из съёмочной группы, на площадке Бузовой вызывали врачей и ставили капельницу, чтобы стабилизировать её состояние. Источник отметил, что плотный рабочий график и необходимость всегда быть в форме могли усугубить ситуацию.

В последние недели Ольга делилась с подписчиками новостями о болезни питомца, который проходил лечение в ветеринарной клинике. К сожалению, несмотря на все усилия, спасти 13-летнюю Еву не удалось. Об этом сообщает Telegram-канал "Свита короля".

Уточнения

О́льга И́горевна Бу́зова (в период брака Тара́сова; род. 20 января 1986, Ленинград, СССР) — российская певица, телеведущая, актриса театра и кино, дизайнер.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
26 июля: последняя жертва инквизиции, кубинская революция и Собор Архангела Гавриила

26 июля 1826 года в Валенсии казнен учитель Каэтано Риполь — последняя жертва инквизиции. Какими еще историческими событиями знаменит этот день?

26 июля: последняя жертва инквизиции, кубинская революция и Собор Архангела Гавриила
Несколькими пожилыми деятелями Кракова основан Клуб лысых… — писала газета Новости дня 26 июля 1902 года
Несколькими пожилыми деятелями Кракова основан Клуб лысых… — писала газета Новости дня 26 июля 1902 года
27 июля: новый Титаник, авиакатастрофа во Львове и игры в Лондоне
Крики в честь победителей смешивались с истериками женщин… — писала газета Биржевые новости 27 июля 1908 года
На Украине идёт война силовиков, которые стали политиками. Это уже агония государства Любовь Степушова Монодиеты не приводят к стабильному снижению веса — что нужно знать Игорь Буккер
Последние материалы
Рецепт безопасного средства от плесени для ванной комнаты: перекись водорода и чайное дерево
Профессиональные бодибилдеры сталкиваются с повышенным риском внезапной смерти, утверждают ученые
Как помочь собаке и кошке ужиться под одной крышей: советы по воспитанию
Мочевина: основные преимущества и риски для растений
Стилисты включили очки с цепочками и цветными линзами в тренды 2025 года
Медицинская помощь для Ольги Бузовой: смерть собаки стала причиной ухудшения самочувствия
Пять продуктов, которые незаметно портят ваши зубы
Что спросить у продавца при покупке подержанного авто — кроме цены
Почему в американском Милуоки закрываются магазины: афроамериканцы и латиноамериканцы остаются без продуктов питания
Скрытые функции Android: диагностика батареи без специальных приложений
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.