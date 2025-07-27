Несколько прекрасных дней: Алсу уехала из России и раскрыла причину своей поездки

Алсу ностальгирует по Лондону: певица вспомнила годы, проведённые в британской столице

1:23 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Алсу, известная своим хитом "Зимний сон", поделилась с поклонниками новостью о своём пребывании за пределами России. Певица вышла на связь из Лондона, где провела несколько дней.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Алсу

В своих сообщениях Алсу рассказала, что Лондон для неё - особенное место, связанное с юностью и важными жизненными этапами. Она вспомнила годы, проведённые в британской столице, отметив, что это было время учёбы, первых дружеских связей и романтических переживаний.

"Несколько прекрасных дней в Лондоне. Город, где прошла моя юность. Город, в котором я когда-то жила — долго, ярко, интересно! Школа, первые друзья, первые влюблённости… Всё было таким настоящим, живым, полным эмоций", — разоткровенничалась Алсу.

Певица также упомянула, что прогулки по знакомым улицам вызвали у неё необычные ощущения, словно она вернулась в мир, который ей очень близок.

"Лондон — ты навсегда в моём сердце. И сколько бы лет ни прошло, ты всегда будешь частью меня", — заключила Алсу.

В подтверждение своих слов она опубликовала фотографию, на которой запечатлена на фоне знаменитой красной телефонной будки. На снимке певица одета в клетчатый топ-рубашку и джинсы.

Уточнения

Алсу́ Рали́фовна Абра́мова (девичья фамилия — Са́фина; род. 27 июня 1983, Бугульма, Татарская АССР, РСФСР, СССР), более известная мононимно как Алсу́ — российская певица, телеведущая, актриса.



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