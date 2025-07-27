Фиаско блогера: кто сорвал тайный план Блиновской по бегству за границу?

Стали известны подробности о том, как, ещё будучи не свободе, но уже зная об опасности, Елена Блиновская предприняла неудачную попытку покинуть страну. Блогерша решила уехать за границу, узнав о возбуждении против неё уголовного дела. Она планировала вылететь из Минска в Ташкент, избегая российских аэропортов, что, по всей видимости, было вызвано опасением задержания при пересечении границы.
Как сообщила Юлия Иванова, представляющая ГСУ Следственного комитета России по Москве, Блиновская изначально собиралась вылететь из Москвы, но в последний момент изменила свои планы. В два часа ночи она позвонила своему водителю с просьбой срочно выехать в Минск. Водитель подтвердил, что они действительно выехали в столь поздний час.
Однако на подъезде к белорусской границе Блиновская была задержана. Вскоре после этого начали ходить слухи о том, что кто-то из силовых структур мог предупредить её о возможном аресте. Тем не менее следствие не нашло подтверждения этой версии, что добавляет интриги к уже запутанной ситуации. Об этом сообщает kp.ru.
Еле́на Оле́говна Блино́вская (при рождении Оста́нина; род. 25 августа 1981, Опарино, Кировская область, РСФСР, СССР) — российский блогер, предприниматель и телеведущая.
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