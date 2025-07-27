Фиаско блогера: кто сорвал тайный план Блиновской по бегству за границу?

План побега Блиновской сорвался: детали задержания на границе

1:13 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Стали известны подробности о том, как, ещё будучи не свободе, но уже зная об опасности, Елена Блиновская предприняла неудачную попытку покинуть страну. Блогерша решила уехать за границу, узнав о возбуждении против неё уголовного дела. Она планировала вылететь из Минска в Ташкент, избегая российских аэропортов, что, по всей видимости, было вызвано опасением задержания при пересечении границы.

Фото: commons.wikimedia.org by Ольга Сергеева, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Елена Блиновская

Как сообщила Юлия Иванова, представляющая ГСУ Следственного комитета России по Москве, Блиновская изначально собиралась вылететь из Москвы, но в последний момент изменила свои планы. В два часа ночи она позвонила своему водителю с просьбой срочно выехать в Минск. Водитель подтвердил, что они действительно выехали в столь поздний час.

Однако на подъезде к белорусской границе Блиновская была задержана. Вскоре после этого начали ходить слухи о том, что кто-то из силовых структур мог предупредить её о возможном аресте. Тем не менее следствие не нашло подтверждения этой версии, что добавляет интриги к уже запутанной ситуации. Об этом сообщает kp.ru.

Уточнения

Еле́на Оле́говна Блино́вская (при рождении Оста́нина; род. 25 августа 1981, Опарино, Кировская область, РСФСР, СССР) — российский блогер, предприниматель и телеведущая.



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