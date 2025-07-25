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Хочу на сольник Пугачёвой! Губерниев бросил вызов критикам Примадонны и раскрыл шанс на её возвращение

Дмитрий Губерниев о мечте увидеть Пугачёву в России: она не иноагент, верю в концерт
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Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев признался в нереализованной мечте — посетить сольный концерт Аллы Пугачёвой.

Дмитрий Губерниев
Фото: commons.wikimedia.org by Frolzart, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Дмитрий Губерниев

В интервью Sport24 он подчеркнул, что артистка не признана иноагентом, что оставляет возможность для её выступлений в России.

"Кого бы хотел увидеть? Никогда не был на концерте Аллы Пугачёвой. Она не иноагент и не в нежелательных организациях. Верю, что ещё попаду", — заявил Губерниев.

Его слова прозвучали на фоне эмиграции Примадонны, которая покинула Россию после начала СВО вместе с мужем Максимом Галкиным*. Пугачёва живет в Израиле, на Кипре и в Латвии, не комментируя возможное возвращение.

Напомним, Пугачёва объявляла о завершении карьеры, но в эмиграции выпустила новые песни.

* физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

Уточнения

Дми́трий Ви́кторович Губе́рниев (род. 6 октября 1974, Дрезна, Орехово-Зуевский район, Московская область) — российский телеведущий, журналист, спортивный комментатор телеканала «Матч ТВ». 

А́лла Бори́совна Пугачёва (в первом замужестве Орбаке́не; род. 15 апреля 1949, Москва, СССР) — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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